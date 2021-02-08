Гаэль Монфис без побед уже целый год.

Известный французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с украинкой Элиной Свитолиной, вылетел в первом круге Australian Open-2021.

11-я ракетка мира проиграл финскому теннисисту Эмилю Руссовуори в 5-тисетовой битве.

На пресс-конференции француз не смог сдержать горькое отчаяние.

"Я проиграл, у меня нет уверенности. Я играю плохо. Я чувствую себя плохо и вы это видите. Я работаю как собака, но это не помогает. Я хотел бы встать и сказать, что это кошмар кончился, но правда в том, что я не знаю, когда это закончится", - выдал сентиментальный монолог Монфис.

Gael Monfils, who lost in 5 to Ruusuvuori: "I would like to get out of this nightmare but I can't."



(via @QuentinMoynet)pic.twitter.com/BEkzQobMLu — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 8, 2021

Заметим, что последний раз француз побеждал 27 февраля 2020 года. Это была победа над соотечественником Ришаром Гаске в четвертьфинале турнира ATP в Дубае.

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Автор: Будрин Артем