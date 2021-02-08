Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото instagram.com/g.e.m.s.life

Известный французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с украинкой Элиной Свитолиной, вылетел в первом круге Australian Open-2021. 

11-я ракетка мира проиграл финскому теннисисту Эмилю Руссовуори в 5-тисетовой битве. 

На пресс-конференции француз не смог сдержать горькое отчаяние.

"Я проиграл, у меня нет уверенности. Я играю плохо. Я чувствую себя плохо и вы это видите. Я работаю как собака, но это не помогает. Я хотел бы встать и сказать, что это кошмар кончился, но правда в том, что я не знаю, когда это закончится", - выдал сентиментальный монолог Монфис.

Заметим, что последний раз француз побеждал 27 февраля 2020 года. Это была победа над соотечественником Ришаром Гаске в четвертьфинале турнира ATP в Дубае.  

Читайте такжеСамая влиятельная спортсменка мира стала совладельцем лучшего футбольного клуба США

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем