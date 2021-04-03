Мэтью Барзал продемонстрировал сказочный дриблинг.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Айлендерс" случился шедевр от 23-летней восходящей звезды НХЛ.

Мэтью Барзал оформил хет-трик и еще дважды ассистировал партнерам. Именно он, безусловно, был признан героем матча и помог "Айлендерс" обыграть столичную команду - 8:4.

Один из его голов получился потрясающим: Мэтью начал двигаться от своих ворот, на дриблинге "пролетая" всех своих оппонентов, и оставив в дураках чужих защитников, переиграл вратаря.

Напомним, что в этом же матче на первой минуте нелепым образом травмировали голкипера сборной России Илью Самсонова, который защищает цвета "Вашингтона".

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Автор: Будрин Артем