В поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Айлендерс" случился шедевр от 23-летней восходящей звезды НХЛ.
Мэтью Барзал оформил хет-трик и еще дважды ассистировал партнерам. Именно он, безусловно, был признан героем матча и помог "Айлендерс" обыграть столичную команду - 8:4.
Один из его голов получился потрясающим: Мэтью начал двигаться от своих ворот, на дриблинге "пролетая" всех своих оппонентов, и оставив в дураках чужих защитников, переиграл вратаря.
Напомним, что в этом же матче на первой минуте нелепым образом травмировали голкипера сборной России Илью Самсонова, который защищает цвета "Вашингтона".
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