В самом дебюте игры голкипера постигла неприятность.

В поединке регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Айлендерс" досадный случай произошел с вратарем хозяев. Голкипера сборной России Илью Самсонова жестко сбил с ног свой же партнер по команде.

Самсонов вышел из своих ворот, чтобы выбросить шайбу, но на него сломя голову летел защитник "Вашингтона" Ти Оши, который уже не успевал затормозить. Вратарь упал на лед и долгое время не мог оправиться. Его заменили и отправили проверять на сотрясение мозга.

"Мы друг друга не поняли, что делать с шайбой. Самсонов хотел ее выбросить. А я думал, что он хочет оставить ее мне", - после игры отметил "обидчик" своего партнера.

Ilya Samsonov was forced to leave the game just 30 seconds in after T.J. Oshie collided with him. pic.twitter.com/n2rpTyVdSN — Sportsnet (@Sportsnet) April 1, 2021

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Автор: Будрин Артем