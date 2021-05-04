Украинская легкоатлетка, чемпионка Европы-2021 по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась с подписчиками свежими горячими фото.
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Бех-Романчук опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует с обнаженным торсом и прикрывается лишь букетом цветов.
"Дни проведенные дома наполнили мою душу настоящей весной", - написала спортсменка.
Подписчики засыпали чемпионку комплиментами: "Невероятная", "Незаконно быть такой красивой", "Девушка-весна", "Цветы здесь явно лишние", "Горячо", "Прекрасный цветок в руках с цветами".
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