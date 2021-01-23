24 января пройдет первый большой бой года в смешанных единоборствах.

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье 24 января проведут бой в рамках турнира UFC 257. Соперники встретятся на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

На кону в этом поединке будет стоять статус претендента на бой за титул UFC в легком весе.

Макгрегор - Порье: где смотреть бой онлайн

Прямую трансляцию боя Макгрегор - Порье покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Трансляция боев турнира начнется в 05:00 утра по киевскому времени. А главный поединок ожидается около 07:00.

Макгрегор - Порье: перед боем

Конор Макгрегор и Дастин Порье встретятся в октагоне уже во второй раз. Их первый бой прошел в сентябре 2014 года, тогда Макгрегор победил нокаутом в первом раунде.

У Макгрегора - 22 победы в 26 боях в смешанных единоборствах при четырех поражениях. У Порье - 26 побед и 6 поражений.

Известно, что за этой бой Макгрегор заработает 5 миллионов долларов, а Порье - 1 миллион.

Ранее состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов перед боем.

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Автор: Антон Дударь