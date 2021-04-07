Помещение спорткомплекса "Вересники" / фото instagram.veresniki_kirov
В российском городе Киров едва не случилась беда во время детских соревнований по легкой атлетике.
В спорткомплексе "Вересники" дети 2010 года рождения соревновались в дисциплине бег на 200 метров. Во время забега на них едва не упала бетонная крыша. К счастью, ребята пробежали в считанных сантиметрах от раздавленной крыши.
Никто не пострадал. Всех быстро эвакуировали из помещения. Наиболее вероятной причиной обрушения крыши называется накопление на ней снега.
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