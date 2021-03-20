20 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.
Победу в персьюте одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая стартовала с шестой позиции. Второй стала ее соотечественница и лидер сезона Тирил Экхофф. Замкнула призовую тройку представительница Беларуси Анна Сола, которая ранее выигрывала бронзу в спринте ЧМ-2021.
От Украины стартовали три биатлонистки. Лучшей стала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 30-м месте, а Дарья Блашко поднялась с 55-й позиции на 37-ю. Юлия Джима гонку пропускала.
Кубок мира в Эстерсунде. Результаты женской гонки преследования
1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+2+2) 32:54,8
2. Тирил Экхофф (Норвегия) (1+2+0+1) +29,3
3. Анна Сола (Беларусь) (0+1+3+1) +44,0...
30. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+2+2+1) +3:19,5
37. Дарья Блашко (Украина) - (1+1+2+1) +3:54,2
44. Валя Семеренко (Украина) - (1+1+3+1) +4:21,3
Кубок мира по биатлону: десятый этап
- Десятый этап КМ по биатлону проходит с 19 по 21 марта: где и когда смотреть гонки.
- В женской спринтерской гонке украинки не смогли попасть в тридцатку лучших.
- В мужском спринте представители Украины также не показали высоких результатов.
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