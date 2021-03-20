Лучший результат Украины - тридцатое место.

20 марта в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.

Победу в персьюте одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, которая стартовала с шестой позиции. Второй стала ее соотечественница и лидер сезона Тирил Экхофф. Замкнула призовую тройку представительница Беларуси Анна Сола, которая ранее выигрывала бронзу в спринте ЧМ-2021.

От Украины стартовали три биатлонистки. Лучшей стала Елена Пидгрушная, которая финишировала на 30-м месте, а Дарья Блашко поднялась с 55-й позиции на 37-ю. Юлия Джима гонку пропускала.

Кубок мира в Эстерсунде. Результаты женской гонки преследования

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) (0+0+2+2) 32:54,8

2. Тирил Экхофф (Норвегия) (1+2+0+1) +29,3

3. Анна Сола (Беларусь) (0+1+3+1) +44,0...

30. Елена Пидгрушная (Украина) - (1+2+2+1) +3:19,5

37. Дарья Блашко (Украина) - (1+1+2+1) +3:54,2

44. Валя Семеренко (Украина) - (1+1+3+1) +4:21,3

Кубок мира по биатлону: десятый этап

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Автор: Антон Дударь