Жулия Симон стала лучшей в заключительной гонке этапа.

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершился женским масс-стартом.

Победу в гонке одержала французская спортсменка Жулия Симон.

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От Украины ни одна биатлонистка не пробилась в масс-старт.

После этой гонки Кубок мира берет паузу - следующий этап в календаре соревнований запланирован на 21-24 января.

Кубок мира в Оберхофе. Результаты женского масс-старта

1. Жулия Симон (Франция) - (0+1+2+0) 40:11.1

2. Франциска Пройс (Германия) - (1+0+1+0) +3.9

3. Анна Эберг (Швеция) - (1+0+1+1) +11.7

4. Ингрид Тандреволл (Норвегия) - (0+0+2+0) +13.0

5. Мона Бруррсон (Швеция) - (1+0+0+0) +14.9

Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап

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Автор: Budrin Artem