Шестой этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершился женским масс-стартом.
Победу в гонке одержала французская спортсменка Жулия Симон.
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От Украины ни одна биатлонистка не пробилась в масс-старт.
После этой гонки Кубок мира берет паузу - следующий этап в календаре соревнований запланирован на 21-24 января.
Кубок мира в Оберхофе. Результаты женского масс-старта
1. Жулия Симон (Франция) - (0+1+2+0) 40:11.1
2. Франциска Пройс (Германия) - (1+0+1+0) +3.9
3. Анна Эберг (Швеция) - (1+0+1+1) +11.7
4. Ингрид Тандреволл (Норвегия) - (0+0+2+0) +13.0
5. Мона Бруррсон (Швеция) - (1+0+0+0) +14.9
Кубок мира по биатлону 2020-2021: шестой этап
- Шестой этап Кубка мира по биатлону проходит в Оберхофе с 13 по 17 января: где и когда смотреть гонки.
- Сборную Украины на этом этапе у мужчин представляют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко, а у женщин - Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко и Вита Семеренко.
- В спринтерской гонке среди мужчин Дмитрий Пидручный вошел в топ-10.
- В женском спринте лучший результат у Украины показала Юлия Джима-24-е место.
- Победу в мужской эстафете отпраздновала сборная Франции, а Украина стала шестой.
- Сборная Украины заняла восьмое место в женской эстафете. В составе были Дарья Блашко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная.
От Украины в масс-старте выступал только Дмитрий Пидручный. Он занял 20-е место.
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