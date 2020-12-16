Второй подряд этап будет принимать австрийский Хохфильцен.

С 17 по 20 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.

В рамках этого этапа запланировано шесть гонок.

Расписание четвертого этапа

17 декабря

15.15. Спринт, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

18 декабря

15.15. Спринт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

19 декабря

14.00. Гонка преследования, мужчины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

16.00. Гонка преследования, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

20 декабря

13.00. Масс-старт, мужчины

Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

15.10. Масс-старт, женщины

Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.

Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона

После трех этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (296 очков), который опережает Себастьяна Самуэльссона (246) и Кантена Фийона Майе (237).

У женщин на первом месте в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанд (271 очко). В тройке также Динара Алимбекова (265) и Ханна Эберг (259).

Лучшим результатом сборной Украины пока что является пятое место в женской эстафете на втором этапе КМ.

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Автор: Антон Дударь