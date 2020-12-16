С 17 по 20 декабря в австрийском Хохфильцене пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону 2020-2021.
В рамках этого этапа запланировано шесть гонок.
Расписание четвертого этапа
17 декабря
15.15. Спринт, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
18 декабря
15.15. Спринт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
19 декабря
14.00. Гонка преследования, мужчины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
16.00. Гонка преследования, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
20 декабря
13.00. Масс-старт, мужчины
Прямая трансляция: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
15.10. Масс-старт, женщины
Прямая трансляция: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", официальный сайт IBU.
Кубок мира по биатлону 2020-2021: результаты сезона
- После трех этапов в общем зачете Кубка мира у мужчин лидирует Йоханнес Бе (296 очков), который опережает Себастьяна Самуэльссона (246) и Кантена Фийона Майе (237).
- У женщин на первом месте в общем зачете Марте Олсбю-Ройселанд (271 очко). В тройке также Динара Алимбекова (265) и Ханна Эберг (259).
- Лучшим результатом сборной Украины пока что является пятое место в женской эстафете на втором этапе КМ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram