Марта Костюк поспорит за путевку в полуфинал / фото Jimmie48 Photography
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Стамбуле.
85-я ракетка мира в матче 1/8 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая занимает в мировом рейтинге 37-е место.
Матч продлился 1 час 15 минут и завершился победой Костюк в двух сетах - 6:3, 7:5.
Обзор матча был опубликован на странице WTA в Facebook.
Отметим, что в первом круге Костюк выбила из борьбы еще одну россиянку - Камиллу Рахимову - 6:4, 6:3.
В следующем круге Костюк сразится с Аной Конюх из Хорватии (№241 WTA).
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