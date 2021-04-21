Марта Костюк в 1/8 финала обыграла 37-ю ракетку мира.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Стамбуле.

85-я ракетка мира в матче 1/8 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину, которая занимает в мировом рейтинге 37-е место.

Матч продлился 1 час 15 минут и завершился победой Костюк в двух сетах - 6:3, 7:5.

Обзор матча был опубликован на странице WTA в Facebook.

Отметим, что в первом круге Костюк выбила из борьбы еще одну россиянку - Камиллу Рахимову - 6:4, 6:3.

В следующем круге Костюк сразится с Аной Конюх из Хорватии (№241 WTA).

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Автор: Антон Дударь