Макгрегор снова возобновит карьеру / фото mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет следующий поединок против американца Дастина Порье.
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Об этом сообщает MMA Fighting.
Стороны согласовали все детали. Бойцы выйдут в октагон 23 января в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 257.
Соперники уже встречались в сентябре 2014 года на UFC 178. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде.
Жизнь и карьера Конора Макгрегора: главное
- Свой прошлый бой Макгрегор провел против американца Дональда Серроне на UFC 246 и праздновал победу уже в первом раунде.
- Всего в ММА Макгрегор провел 26 боев и одержал 22 победы. В июне текущего года ирландец в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств.
- В августе Конор принял решение официально жениться на девушке, с которой состоял в гражданском браке более десяти лет.
- Ранее Макгрегор шокировал болельщиков, попробовав на вкус пчелу.
- В этом году Макгрегора задержали во Франции за попытку сексуального насилия. Позже появились подробности ситуации.
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