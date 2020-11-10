Cвой следующий бой ирландец проведет в январе.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет следующий поединок против американца Дастина Порье.

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Об этом сообщает MMA Fighting.

Стороны согласовали все детали. Бойцы выйдут в октагон 23 января в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 257.

Соперники уже встречались в сентябре 2014 года на UFC 178. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде.

Жизнь и карьера Конора Макгрегора: главное

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Перевод: Данил Слесь