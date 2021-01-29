Мехди Али Хоссейни стал вторым борцом, казненным в Иране за последнее время.

В Иране был казнен борец Мехди Али Хоссейни, которого признали виновным в убийстве, совершенном в ходе уличной драки в 2015 году.

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Об этом сообщает bloodyelbow.com со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана.

В защиту Хоссейни выступали чемпион Олимпиады-2012 по греко-римской борьбе Хамид Сориян и несколько других иранских борцов, однако приговор был оставлен в силе, так как семья жертвы отказалась предоставить борцу возможность помилования.

Международная федерация греко-римской борьбы (UWW) выступила со своим заявлением касательно казни Хоссейни:

"На данном этапе все выглядит так, что речь идет исключительно об уголовном деле, без спортивной составляющей. На данный момент мы выяснили, что Мехди Али Хоссейни был борцом регионального уровня, он не участвовал в соревнованиях национального или международного уровня. UWW не будет комментировать этот случай, пока не получит четкое представление о ситуации".

Напомним, в сентябре 2020 года в Иране был казнен чемпион страны по греко-римской борьбе Навид Афкари.

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Автор: Антон Дударь