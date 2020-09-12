Навид Афкари заплатил жизнью за участие в антиправительственных акциях.

Правительство Ирана совершило казнь чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари.

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Об этом сообщает Associated Press.

В позапрошлом году Афкари вместе со своими братьями принимал участие в антиправительственных акциях, после чего был задержан.

Спортсмена обвинили в убийстве агента охраны водного управления Ирана Хасана Туркмана во время протестов в Ширазе, а также в попытке свергнуть режим. Сам Афкари утверждал, что признал себя виновным только после пыток. Его приговорили к двум казням и 74 ударам плетью.

Его братья Вахид и Хабиб получили 54 и 27 лет тюремного заключения соответственно.

Казнь Навида Афкари: международное сообщество не спасло спортсмена

Многие международные организации пытались спасти жизнью иранскому спортсмену, но их обращения в Иране игнорировались.

Президент UFC Дэйна Уайт также обращался к иранскому правительству с просьбой освободить Афкари. Президент США Дональд Трамп высказывался в похожем ключе и просил руководство страны не убивать 27-летнего борца.

Всемирный профсоюз спортсменов, в свою очередь, призвал исключить Иран из всех спортивных организаций и турниров, если приговор будет исполнен.

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Перевод: Данил Слесь