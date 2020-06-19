Украинская теннисистка выиграла мини-турнир во Франции

Катарина Завацкая стала победительницей турнира в Экс-ан-Провансе.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу на выставочном мини-турнире "European Men’s and Women’s Pro Tennis Series" во французском Экс-ан-Провансе.

В финале четвертая ракетка Украины и 105-я ракетка мира обыграла местную теннисистку Клоэ Паке, которая является 174-й ракеткой мира.

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Завацкая выиграла со счетом 6:4, 6:3.

Как сообщает btu.org.ua, соревнования на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате трехдневных мини-турниров, в которых участвуют по восемь молодых теннисистов. В рамках этих турниров, кроме финала, проводятся также матчи за 3-4 и 5-8 места.

Ранее УНИАН сообщал о том, что официальный теннисный сезон возобновится в августе турнирами в США и Италии.

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