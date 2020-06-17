Теннис вернется уже летом: сезон начнется турнирами в США и Италии
Руководство мужского (ATP) и женского (WTA) тенниса объявило о том, что сезон начнется уже этим летом.
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Организации опубликовали календарь турниров.
Мужчины начнут выступления в Вашингтоне 14 августа. При этом ATP представила расписание пока только на август и сентябрь.
Девушки начнут сезон 3 августа в Палермо, а завершат 23 ноября в Гуанчжоу. Отмечается, что турнир в Цинциннати, который начнется 21-22 августа в мужской и женской сетках, перенесен в Нью-Йорк.
Турниры серии "Большого шлема" также получили даты проведения. US Open стартует 31 августа, а Ролан Гаррос - 28 сентября.
Ожидается, что все поединки в связи с пандемией коронавируса будут проходить без болельщиков.
УНИАН ранее сообщал о том, что первая ракетка Украины Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.
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