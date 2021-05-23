Гран-при Монако-2021 / фото REUTERS
23 мая состоялся пятый этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Монако.
Победителем гонки стал болид "Ред Булл" - Макс Ферстаппен. А вот пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, являющийся действующим чемпионом мира, провалился. Он финишировал седьмым.
Серебро завоевал пилот от "Феррари" Карлос Сайнс, а замкнул топ-3 Ландо Норрис, представляющий "Макларен".
Гран-при Монако.
фото f1-world.ru/
Таким образом, случилось историческое достижение: Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачет.
Формула-1: результаты сезона
- После пяти этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 4 очка. Впервые в лидеры вырвался Макс, представляющий Нидерланды. У него 105 баллов. А вот у британца Хэмилтона - 101. Ландо Норрис третий с 56 очками.
- В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" - 149 очков. У "Мерседес" - 148, у "Макларена" - 80.
- Следующая гонка состоится 6 июня - Гран-при Азербайджана в Баку.
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