"Условия не идеальны": Свитолина может отказаться от выступления на турнире Большого шлема

Первая ракетка Украины не уверена, что есть смысл выступать на US Open в этом году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что рассматривает вариант с пропуском US Open, который должен стартовать 31 августа.

Об этом теннисистка сказала в интервью порталу "Большой теннис Украины".

"Есть очень много вопросов. Думаю, что не только у меня. На данный момент те условия, которые нам предлагают, они не идеальны, потому что будет много тестов, плюс изоляция, непонятно, что будет с очками, с деньгами… Очень сложно что-то сказать.

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Если не будет очков на этом турнире, то не знаю, есть ли смысл ехать и выступать, так как условия достаточно жесткие. Если нужно проводить так много времени в изоляции, то это тоже играет большую роль. Будем смотреть... Я знаю, что будут еще встречи, что в ближайшие недели это будет решаться", - сказала Свитолина.

Украинка выразила мнение, что организаторы "сделают все возможное, чтобы провести этот турнир как можно лучше", но считает, что условия "достаточно жесткие":

"Например, согласно правилу, если ты заболел или у тебя есть какие-то симптомы, то тебя могут снять с любого раунда, изолировать тебя на 14 дней… Некоторые моменты, которые еще точно не известно, как они будут проходить, - вот это достаточно сложно для всех игроков. Я думаю, что они все сделают как можно лучше для нас. Будем смотреть в ближайшее время, как все пройдет. Я надеюсь, что все сложится и мы потихоньку будем возвращаться".

Как сообщал УНИАН, теннисный сезон возобновится турнирами в США и Италии.

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