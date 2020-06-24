Был звездой в Украине: бывший американский баскетболист умер в возрасте 41 года

Джастин Лав в последнее время работал тренером.

Бывший легионер чемпионата Украины по баскетболу Джастин Лав умер в США в возрасте 41 года.

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Об этом сообщил портал stltoday.com.

По информации издания, Лав в последнее время работал главным тренером школьной команды в Иллинойсе и был найден без сознания в одном из кампусов. Мужчину отвезли в больницу, где констатировали его смерть. Причины не уточняются.

Джастин Лав большую часть своей 12-летней карьеры баскетболиста провел в Украине. В 2008-м году американец присоединился к "Одессе" на два сезона, после чего еще два года провел в "Николаеве" и вернулся в "Одессу". В сезоне-2013/14 он в среднем набирал 13,5 очка, 4,5 подбора и 3,4 передачи за матч.

Также Лав успел поиграть в клубах Германии, Латвии и Китая.

УНИАН ранее сообщал о том, что умер легендарный тренер НБА.

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