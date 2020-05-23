Умер легендарный тренер НБА
На 79-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер Джерри Слоун.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба НБА "Юта Джаз".
В последние годы специалист страдал от болезни Паркинсона и деменции.
Джерри Слоун провел 23 сезона, с 1988-го по 2011-й год, у руля "Юты" и сумел дважды вывести команду в финал НБА - в 1996-м и 1997-м годах. Всего под руководством тренера "джазмены" одержали 1223 победы.
Также Слоун три года работал в "Чикаго Буллз". За этот клуб он десять лет выступал в качестве баскетболиста и дважды участвовал в Матче всех звезд НБА.
С сентября 2009 года Слоун является членом Зала славы баскетбола. В "Буллз" за ним закреплен номер 4, а в "Джаз" - 1223.
УНИАН ранее сообщал о том, что кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов.
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