Умер легендарный тренер НБА

Джерри Слоун на протяжении 23 сезонов тренировал "Юту".

На 79-м году жизни скончался легендарный баскетбольный тренер Джерри Слоун.

Читайте такжеНБА может отказаться от матчей со зрителями на весь следующий сезон

Об этом сообщила пресс-служба клуба НБА "Юта Джаз".

В последние годы специалист страдал от болезни Паркинсона и деменции.

Джерри Слоун провел 23 сезона, с 1988-го по 2011-й год, у руля "Юты" и сумел дважды вывести команду в финал НБА - в 1996-м и 1997-м годах. Всего под руководством тренера "джазмены" одержали 1223 победы.

Также Слоун три года работал в "Чикаго Буллз". За этот клуб он десять лет выступал в качестве баскетболиста и дважды участвовал в Матче всех звезд НБА.

С сентября 2009 года Слоун является членом Зала славы баскетбола. В "Буллз" за ним закреплен номер 4, а в "Джаз" - 1223.

УНИАН ранее сообщал о том, что кроссовки легенды баскетбола Джордана проданы на аукционе за полмиллиона долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram