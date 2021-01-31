31 января в польском городе Душники-Здруй состоялись последние гонки чемпионата Европы по биатлону.
Сборная Украины смогла завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете.
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Украину в гонке представляли Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.
Петренко передала эстафету седьмой, а Семеренко финишировала девятой, однако на третьем этапе Цымбал кардинально изменил расклады для украинской сборной. Ему удалось показать лучшее время на третьем этапе и поднять команду на третье место. Финишер украинской команды Прима сумел удержать третью строчку.
Чемпионат Европы. Результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (1+7) 1:01:23,7
2. Германия (0+7) +30,7
3. Украина (0+10) +52,5
Также 31 января состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представили Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Они финишировали пятыми, а победу в гонке одержала сборная Германии.
Чемпионат Европы по биатлону-2021: итоги
- Чемпионат Европы по биатлону прошел с 27 по 31 января.
- Сборная Украины завоевала три медали: золото, серебро и бронзу.
- Золотую медаль ранее в спринтерской гонке выиграл Артем Прима.
- Серебряную награду в самой первой гонке чемпионата завоевала Анастасия Меркушина.
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