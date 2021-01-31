Сборная Украины с тремя медалями завершила выступление на ЧЕ.

31 января в польском городе Душники-Здруй состоялись последние гонки чемпионата Европы по биатлону.

Сборная Украины смогла завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете.

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Украину в гонке представляли Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима.

Петренко передала эстафету седьмой, а Семеренко финишировала девятой, однако на третьем этапе Цымбал кардинально изменил расклады для украинской сборной. Ему удалось показать лучшее время на третьем этапе и поднять команду на третье место. Финишер украинской команды Прима сумел удержать третью строчку.

Чемпионат Европы. Результаты смешанной эстафеты

1. Норвегия (1+7) 1:01:23,7

2. Германия (0+7) +30,7

3. Украина (0+10) +52,5

Также 31 января состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой Украину представили Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. Они финишировали пятыми, а победу в гонке одержала сборная Германии.

Чемпионат Европы по биатлону-2021: итоги

Чемпионат Европы по биатлону прошел с 27 по 31 января.

Сборная Украины завоевала три медали: золото, серебро и бронзу.

Золотую медаль ранее в спринтерской гонке выиграл Артем Прима.

Серебряную награду в самой первой гонке чемпионата завоевала Анастасия Меркушина.

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Автор: Антон Дударь