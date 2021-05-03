Звезда украинского каратэ Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate1 Premier League в столице Португалии - Лиссабоне.
29-летняя спортсменка из Одессы в весовой категории до 55 кг никому даже не оставила шанса на триумф. Анжелика поочередно выбила представительницу Словакии Зузану Шварцову (2:0), болгарку Ивану Каменову (2:0) и итальянку Сару Кардин (2:1).
В 1/2 Терлюга устроила обоюдный обмен ударами с представительницей Германии Яной Мессершмидт и в конкурентном поединке таки дожала немку со счетом 4:2.
В финале Анжелика разбила вдребезги египтянку Яссмин Аттию со счетом 6:0. Это было действительно тотальное доминирование над соперницей, так как за 5 секунд до финального гонга Яссмин не захотела даже провести атаку престижа, а жалобно посматривала на часы и ждала финиша. Наша каратистка тоже спокойно ждала гонга, чтобы отпраздновать победу всухую.
Вдобавок, представительница Египта получила мощный удар в челюсть, в результате чего у нее изо рта вылетела капа.
Видео финального противостояния.
Напомним, что Анжелика стала первой в истории украинской каратисткой, которая завоевала олимпийскую лицензию и сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. А также девушка объявила, что скоро выйдет замуж.
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