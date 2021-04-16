Анжелика Терлюга приняла предложение руки и сердца.

Чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга объявила, что выйдет замуж.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографии кольца и цветов.

"Навсегда. В космос ты, в космос я", - напечатала текст возле фото Анжелика и написала дату признания.

В комментариях и украинские, и иностранные болельщики уже поздравили молодоженов: "Счастья вам!", "Поздравляем от всего сердца!", "Пусть в вашем сердце всегда живет любовь".

Напомним, что ранее Терлюга показывала эффектные фото, на которых она предстала в купальнике, продемонстрировав свою роскошную фигуру.

Также Анжелика стала первой в истории украинской каратисткой, которая завоевала олимпийскую лицензию и сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Автор: Будрин Артем