Чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга объявила, что выйдет замуж.
Спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографии кольца и цветов.
"Навсегда. В космос ты, в космос я", - напечатала текст возле фото Анжелика и написала дату признания.
В комментариях и украинские, и иностранные болельщики уже поздравили молодоженов: "Счастья вам!", "Поздравляем от всего сердца!", "Пусть в вашем сердце всегда живет любовь".
Напомним, что ранее Терлюга показывала эффектные фото, на которых она предстала в купальнике, продемонстрировав свою роскошную фигуру.
Также Анжелика стала первой в истории украинской каратисткой, которая завоевала олимпийскую лицензию и сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.
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