Анастасия Болтянская победила на соревнованиях в Дании.

23-летняя одесситка Анастасия Болтянская стала чемпионкой Европы по гиревому спорту. Соревнования прошли в Дании.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Болтянская, которая является курсанткой Одесского государственного университета внутренних дел и готовится стать следователем, завоевала сразу три золотые медали.

"Думала, что это нереально - выиграть хотя бы одну медаль на чемпионате Европы. Но когда я получила три... Конечно, это радость", - сказала Болтянская.

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Автор: Антон Дударь