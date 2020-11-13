Анастасия Болтянская / фото priboi.news
23-летняя одесситка Анастасия Болтянская стала чемпионкой Европы по гиревому спорту. Соревнования прошли в Дании.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Болтянская, которая является курсанткой Одесского государственного университета внутренних дел и готовится стать следователем, завоевала сразу три золотые медали.
"Думала, что это нереально - выиграть хотя бы одну медаль на чемпионате Европы. Но когда я получила три... Конечно, это радость", - сказала Болтянская.
23-летняя одесситка стала чемпионкой Европы по гиревому спорту
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