"Брезгливость к руководству России": боец ММА из Оренбурга хочет получить украинское гражданство

В 2014 году Алексей Кисер сделал на плече тату с изображением Тараса Бульбы.

Боец ММА из Оренбурга Алексей Кисер рассказал о своем желании получить украинское гражданство.

О причинах такого решения Кисер рассказал "Чемпиону".

"Мое самосознание стало просыпаться, когда политическое руководство России начало демонстрировать свою агрессивную политику по отношению к Украине. Развязывание войны на востоке Украины, когда российские наемники и солдаты убивали украинцев, захватывали их территории, вызвали у меня не только брезгливость по отношению к руководству России. У меня в душе начали просыпаться мои украинские корни", - объяснил свои мотивы Кисер.

"Последний раз был в Украине в 2006 году и до 2014 года не чувствовал душевной сопричастности к этой стране. К тому времени у меня еще оставались фантазии о будущем России. Верил, что изменится власть и жизнь к лучшему. Мое сознание перевернул Майдан. Считаю, что в этот момент произошло новое рождение украинской нации", - добавил боец.

Кисер отметил, что не был в России с 2016 года, так как "не скрывал проукраинской позиции, критиковал российские власти" и "имел все больше шансов попасть под аппарат карательных органов России":

"Недавно принял решение больше не приезжать туда. Не хочу себя ассоциировать с этой страной. Узурпация власти, несменяемость режима, отсутствие гражданских свобод, постоянные репрессии несогласных с режимом, полицейское государство, абсурдная внешняя политика, пресловутый русский мир - все это меня отталкивает от России".

С 2016 года Кисер жил в Таиланде, а сейчас находится в Беларуси. Кисер отметил, что 18 июля хотел приехать в Украину, но ему отказали во въезде, так как раньше он приезжал на сборы в Крым с российской территории:

"Получил бан на три года. Незнание закона не освобождает от ответственности".

Читайте такжеПоддерживающий "ЛНР" боец UFC захотел получить биометрический паспорт в Украине

Он также рассказал, что его прапрадед - чистокровный украинец, который жил в Запорожье, однако в 1917 году его имение национализировали, а сам он иммигрировал в Канаду. Прадед бойца остался в Украине, был раскулачен советской властью и отправлен в ссылку в Уральск. Дед и мать Кисера родились в Оренбургской области, тогда как отец родом из Украины. В Винницкой области живет бабушка бойца.

"Так что я имею все основания на получение украинского гражданства. И надеюсь ими воспользоваться. Знаю, что в Украине нет института двойного гражданства. Готов отказаться от российского гражданства ради украинского", - подчеркнул Кисер.

"Готов выходить на бои под флагом Украины и хочу помогать этой стране", - подытожил боец.

Отметим, что еще в 2014 году Кисер сделал на плече татуировку с изображением Тараса Бульбы.

В ММА 28-летний боец провел 14 боев, в которых одержал 10 побед.

Ранее также сообщалось, что украинский волейболист получит гражданство РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь