Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла вердикт российскому лыжнику Александру Большунову за его скандальную выходку в мужской эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. На финише гонки Большунов начал избивать соперника палкой, а затем протаранил его на своем лыжном транспорте.
Читайте такжеЭкс-глава мирового биатлона, которого Россия подкупала проститутками, может оказаться за решеткой на 10 лет
Теперь на Александра наложили денежный штраф - 2 тысячи франков (1,8 тысячи евро). Кроме этого, "хулиган" должен пройти испытательный срок в пять гонок. В случае рецидива неспортивного поведения россиянина автоматически дисквалифицируют на более длительный срок.
Напомним, что в России много бывших спортсменов не осудили выходку своего соотечественника, а наоборот поддержали.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Легендарный российский спортсмен-политик хочет, чтобы Крым вернулся в Украину
- Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы даже в нейтральном статусе
- "Крепкие булки": эстонский горнолыжник потерял лыжи и финишировал на ягодицах (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram