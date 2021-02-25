Отделается очень легким наказанием.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесла вердикт российскому лыжнику Александру Большунову за его скандальную выходку в мужской эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти. На финише гонки Большунов начал избивать соперника палкой, а затем протаранил его на своем лыжном транспорте.

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Теперь на Александра наложили денежный штраф - 2 тысячи франков (1,8 тысячи евро). Кроме этого, "хулиган" должен пройти испытательный срок в пять гонок. В случае рецидива неспортивного поведения россиянина автоматически дисквалифицируют на более длительный срок.

Напомним, что в России много бывших спортсменов не осудили выходку своего соотечественника, а наоборот поддержали.

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Автор: Будрин Артем