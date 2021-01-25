Выходку российского лыжника одобрили его соотечественники.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городке Лахти завершилась неприятным инцидентом. Российский лыжник на полной скорости протаранил своего соперника из Финляндии. Кроме того хотел ударить его палкой.

Много российских бывших спортсменов не осудили выходку своего соотечественника, а наоборот поддержали.

Об этом сообщает Сhampionat.com.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поддержала Большунова:

"Я бы на эмоциях тоже палкой махнула. Хотя он ни в чем не виноват, финишировать он мог в любом коридоре. Так что тактически финский спортсмен все правильно сделал. Большунов же мог объяснить, что на скорости просто в него въехал, потому что не мог затормозить. Но я бы еще и палкой врезала! Как дала бы ему палкой по спине, чтобы не пересекал мне лыжню", - прокомментировала Анфиса.

Не остался в стороне от инцидента и чемпион мира по лыжному спорту Алексей Петухов:

"Саша-мужик, он поступил правильно. Главное, чтобы он психологически все это переборол и шел дальше к своим победам".

Лыжник Евгений Белов тоже одобрил поступок Александра:

"Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы так же на его месте".

По мнению отца Большунова, его сын сделал все как надо.

"Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. Как по мне, они негодяи – типа он не видел и смещался. Просто нужно подходить по-русски и давать в морду. Но этого нельзя делать, к сожалению", - прокомментировал отец лыжника.

Напомним, что после этого события сборную России дисквалифицировали и отобрали у нее бронзовую награду.

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Автор: Будрин Артем