Грубое поведение российского спортсмена / фото twitter.com/NordicMag

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городке Лахти завершилась неприятным инцидентом. Финский лыжник Йони Мяки и россиянин Александр Большунов соревновались за второе место на финишной прямой.

По мнению Большунова, финн его заблокировал. После того как спортсмены пересекли финиш, российский лыжник на полной скорости протаранил своего соперника. Кроме того хотел ударить его палкой.  

В итоге сборная России получила дисквалификацию. 

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Автор: Будрин Артем