Александр Большунов позволил себе грубое поведение.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском городке Лахти завершилась неприятным инцидентом. Финский лыжник Йони Мяки и россиянин Александр Большунов соревновались за второе место на финишной прямой.

По мнению Большунова, финн его заблокировал. После того как спортсмены пересекли финиш, российский лыжник на полной скорости протаранил своего соперника. Кроме того хотел ударить его палкой.

В итоге сборная России получила дисквалификацию.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

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Автор: Будрин Артем