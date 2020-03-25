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Перенесенные Олимпийские игры могут состояться весной

16:02, 25 марта 2020
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Томас Бах / REUTERS

Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает Reuters.

"Договоренность заключается в том, чтобы провести Олимпиаду не позднее лета 2021 года, Мы не ограничены одними лишь летними месяцами - на столе все варианты", - сказал Бах.

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Президент МОК также подчеркнул, что полная отмена игр была одним из вариантов, которые обсуждались перед принятием решения о переносе:

"Конечно, отмена обсуждалась и рассматривалась, как и другие варианты. Но с самого начала было ясно, что отмена - не тот вариант, который МОК будет в какой-либо мере поддерживать".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские спортсмены отреагировали на перенос Олимпиады.

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