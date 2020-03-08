Украинский баскетболист устроил разборки с соперником в матче НБА (видео)

Алексей Лень едва не подрался с Си Джеем Макколумом.

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень устроил "разборки" с игроком "Портленда" Си Джеем Макколумом во время матча Национальной баскетбольной ассоциации.

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В середине третьей четверти Лень сделал заслон сопернику. Макколум в ответ толкнул украинца, и Лень ответил тем же. Соперники продолжили толкаться, и в ситуацию, которая едва не переросла в драку, пришлось вмешаться их одноклубникам.

В итоге Лень и Макколум получили по техническому фолу.

Этот матч украинец завершил без набранных очков. На паркете он провел 10 минут.

Видео в YouTube опубликовал канал Bleacher Report.

Ранее УНИАН сообщал о том, что украинец Святослав Михайлюк провел результативный матч в НБА за "Детройт".