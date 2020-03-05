От поражения не спас: украинский баскетболист Михайлюк провел результативный матч в НБА (видео)

"Детройт" украинца встречался с "Оклахомой".

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 13 очков в составе "Детройта" в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы".

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Атакующий защитник вышел в старте и провел на площадке 23 минуты, за которые набрал 13 очков, а также совершил 4 передачи, 1 подбор и 1 перехват. Средние показатели Михайлюка в нынешнем сезоне - 9 очков, 1,7 подбора и 1,7 перехвата за игру.

"Детройт" в итоге не сумел избежать поражения - 107:114 (32:38, 32:31, 18:25, 25:20).

Канал Smart Highlights на YouTube представил видео всех действий Михайлюка в матче.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинцы в НБА результативно сыграли в матче друг против друга.