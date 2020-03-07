Три победы за день: сборная Украины в волевом стиле обыграла Тайвань в Кубке Дэвиса

Команда сумела исправить ситуацию после стартовых поражений.

В Запорожье завершился поединок плей-офф Первой Мировой группы между сборными Украины и Тайваня.

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Команда Андрея Медведева 6 марта проиграла две встречи, однако во второй игровой день сумела выиграть три подряд матча и одержать итоговую победу со счетом 3:2.

Украинцы начали день с парного поединка, который со счетом 6:7 (4), 6:4, 6:4 выиграли Сергей Стаховский и Денис Молчанов.

Затем Стаховский одержал победу в одиночной встрече с Ву Тун-Лином - 7:6 (3), 4:6, 6:3. Решающее очко украинцам принес Илья Марченко, не оставив шансов Цен Чун Сину - 6:3, 6:2.

В сентябре сборная Украины будет бороться за выход в квалификацию розыгрыша Davis Cup Finals-2021. Соперником команды Медведева станет одна из сборных, проигравших отбор в финальную часть сезона текущего года.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса.