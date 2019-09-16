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Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

13:01, 16 сентября 2019
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Марченко не справился со своим соперником / фото: tennisua.org

По итогам всех матчей счет - 2:3.

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В первой встрече украинец Сергей Стаховский в двух сетах переиграл Атиллу Балаша - 6:4, 6:3. Во втором матче Илья Марченко уступил лидеру венгерской сборной Мартону Фучовичу - 3:6, 2:6.

Затем Денис Молчанов и Сергей Стаховский уступили парный поединок, а Стаховскому удалось победить Фучовича и сравнять счет - 5:7, 6:3, 7:6.

Решающей стала встреча Ильи Марченко и Атиллы Баллаша. Матч был прерван накануне из-за темноты при счете 6:4, 5:5 в пользу венгра. Украинец уступил в доигрыше с итоговым счетом 4:6, 5:7.

Венгры прошли в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса-2020. Сборная Украины будет выступать в зональных соревнованиях.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина покинула турнир в Китае.

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Теги: #теннис#Кубок Дэвиса#Илья Марченко