Украина уступила Венгрии в Кубке Дэвиса

Решающий поединок проиграл Илья Марченко.

Сборная Украины потерпела поражение от сборной Венгрии в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

По итогам всех матчей счет - 2:3.

Читайте такжеКубок Дэвиса: сборная Украины после первого дня играет вничью с Венгрией

В первой встрече украинец Сергей Стаховский в двух сетах переиграл Атиллу Балаша - 6:4, 6:3. Во втором матче Илья Марченко уступил лидеру венгерской сборной Мартону Фучовичу - 3:6, 2:6.

Затем Денис Молчанов и Сергей Стаховский уступили парный поединок, а Стаховскому удалось победить Фучовича и сравнять счет - 5:7, 6:3, 7:6.

Решающей стала встреча Ильи Марченко и Атиллы Баллаша. Матч был прерван накануне из-за темноты при счете 6:4, 5:5 в пользу венгра. Украинец уступил в доигрыше с итоговым счетом 4:6, 5:7.

Венгры прошли в квалификационный этап финала Кубка Дэвиса-2020. Сборная Украины будет выступать в зональных соревнованиях.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Элина Свитолина покинула турнир в Китае.