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Разбил свою допинг-пробу: трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на восемь лет

13:01, 28 февраля 2020
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Сунь Ян / REUTERS

Трехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. 

Данное решение принял Спортивный арбитражный суд Лозанны.

В 2018 году китайский пловец молотком разбил контейнер с пробой крови во время визита допинг-офицеров и отказался сдать анализ мочи.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на решение Международной федерации плавания, которая не стала наказывать спортсмена.

CAS учел, что это нарушение стало вторым для Сунь Яна (в 2014-м он отбывал трехмесячную дисквалификацию за использование запрещенного стимулятора) и применил максимальные санкции, наказав пловца восьмилетней дисквалификацией.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что у России отобрали золотую медаль и первое место в зачете Олимпиады-2014.

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