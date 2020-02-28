Разбил свою допинг-пробу: трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на восемь лет

Китайский пловец Сунь Ян повторно нарушил антидопинговые правила.

Трехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Данное решение принял Спортивный арбитражный суд Лозанны.

В 2018 году китайский пловец молотком разбил контейнер с пробой крови во время визита допинг-офицеров и отказался сдать анализ мочи.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в CAS на решение Международной федерации плавания, которая не стала наказывать спортсмена.

CAS учел, что это нарушение стало вторым для Сунь Яна (в 2014-м он отбывал трехмесячную дисквалификацию за использование запрещенного стимулятора) и применил максимальные санкции, наказав пловца восьмилетней дисквалификацией.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что у России отобрали золотую медаль и первое место в зачете Олимпиады-2014.