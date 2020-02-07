Еще один разгром: украинские хоккеисты лишились шансов поехать на Олимпиаду

Сборная Украины во втором матче отборочного турнира проиграла сборной Польши.

Сборная Украины по хоккею провела второй матч в рамках отборочного турнира на Олимпиаду-2022.

В рамках второго тура украинцы играли против сборной Польши и потерпели разгромное поражение. Украина открыла счет в матче, но затем пропустила шесть шайб.

Польша - Украина 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: 0:1 - Таран (Алексюк, Буценко) - 15:45, 1:1 - Старшински (Дзюбински) - 19:34, 2:1 - Пржигодски (Вайда) - 27:19, 3:1 - Марзец - мен. - 35:55, 4:1 - Колуш - бол. - 40:44, 5:1 - Капица (Чиура, Беттахар) - 52:16, 6:1 - Коморски - 55:11

Таким образом, сборная Украины потерпела второе поражение в двух матчах и досрочно лишилась шансов на продолжение борьбы за путевку на ОИ-2022.

В третьем туре Украина 9 февраля сыграет против сборной Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские хоккеисты разгромно проиграли Казасхтану.