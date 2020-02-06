Сборная Украины по хоккею без шансов уступила Казахстану в квалификации Олимпиады-2022

Украинская команда пропустила восемь шайб.

Сборная Украины по хоккею потерпела разгромное поражение против Казахстана в матче квалификационного турнира Олимпиады-2022.

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Поединок состоялся в Нур-Султане и завершился со счетом 1:8.

Единственную шайбу в составе сборной Украины на 15-й минуте сумел забросить Сергей Бабинец.

Украина - Казахстан - 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)

Следующую игру в группе H подопечные Сергея Витера проведут 7 февраля против Польши.

Стоит отметить, что в состав украинской сборной не вошли пять игроков, которые проходили процесс натурализации, так как подготовить их документы вовремя не удалось.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что молодежная сборная Украины по хоккею смогла сохранить прописку в своем дивизионе на ЧМ.