Сборная Украины по хоккею без шансов уступила Казахстану в квалификации Олимпиады-2022
17:53, 06 февраля 2020Другое
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Украинская команда пропустила восемь шайб.
Украинцы уступили фавориту группы / фото: xsport.ua
Сборная Украины по хоккею потерпела разгромное поражение против Казахстана в матче квалификационного турнира Олимпиады-2022.
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Поединок состоялся в Нур-Султане и завершился со счетом 1:8.
Единственную шайбу в составе сборной Украины на 15-й минуте сумел забросить Сергей Бабинец.
Украина - Казахстан - 1:8 (1:5, 0:2, 0:1)
Следующую игру в группе H подопечные Сергея Витера проведут 7 февраля против Польши.
Стоит отметить, что в состав украинской сборной не вошли пять игроков, которые проходили процесс натурализации, так как подготовить их документы вовремя не удалось.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что молодежная сборная Украины по хоккею смогла сохранить прописку в своем дивизионе на ЧМ.
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