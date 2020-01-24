цей матеріал доступний українською

Одна украинка - в топ-15: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Поклюке

17:12, 24 января 2020
Другое
281 0
Юлия Джима стала лучшей среди украинок / фото: biathlon.com.ua

Украину в гонке представляли Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая прошла дистанцию с двумя промахами и заняла 14-е место.

Читайте такжеКубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки шестого этапа

Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн.

Результаты гонки

1.  Дениз Херрманн (0+0+0+0)  41:33,4

2.  Ханна Эберг (0+1+0+0)  +59,2

3.  Анаис Бескон (0+0+0+0)  +1:15,7...

14.  Юлия Джима (1+0+0+1)  +3:35,2

37.  Анастасия Меркушина (0+0+2+1)  +5:43,7

40.  Елена Пидгрушная (1+1+0+1)  +5:54,9

68.  Юлия Журавок (1+0+2+1)  +8:03,7

77.  Дарья Блашко (2+1+0+1)  +9:22,3

Ранее УНИАН также сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Поклюке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter