Одна украинка - в топ-15: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Поклюке

Юлия Джима заняла в гонке четырнадцатое место.

В Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка.

Украину в гонке представляли Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая прошла дистанцию с двумя промахами и заняла 14-е место.

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Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн.

Результаты гонки

1. Дениз Херрманн (0+0+0+0) 41:33,4

2. Ханна Эберг (0+1+0+0) +59,2

3. Анаис Бескон (0+0+0+0) +1:15,7...

14. Юлия Джима (1+0+0+1) +3:35,2

37. Анастасия Меркушина (0+0+2+1) +5:43,7

40. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +5:54,9

68. Юлия Журавок (1+0+2+1) +8:03,7

77. Дарья Блашко (2+1+0+1) +9:22,3

Ранее УНИАН также сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Поклюке.