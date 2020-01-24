Одна украинка - в топ-15: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Поклюке
В Поклюке в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка.
Украину в гонке представляли Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая прошла дистанцию с двумя промахами и заняла 14-е место.
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Победительницей гонки стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн.
Результаты гонки
1. Дениз Херрманн (0+0+0+0) 41:33,4
2. Ханна Эберг (0+1+0+0) +59,2
3. Анаис Бескон (0+0+0+0) +1:15,7...
14. Юлия Джима (1+0+0+1) +3:35,2
37. Анастасия Меркушина (0+0+2+1) +5:43,7
40. Елена Пидгрушная (1+1+0+1) +5:54,9
68. Юлия Журавок (1+0+2+1) +8:03,7
77. Дарья Блашко (2+1+0+1) +9:22,3
Ранее УНИАН также сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Поклюке.