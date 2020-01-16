Australian Open: украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке

В основной сетке турнира сыграет как минимум пять представительниц Украины.

16 января состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open, по итогам которой своих соперниц узнали украинские теннисистки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, на старте турнира встретится с Кэти Бултер из Великобритании (№317 WTA). Британка заявилась на турнир по так называемому "защищенному рейтингу".

24-я ракетка мира Даяна Ястремская в первом круге сыграет с одной из победительниц квалификации.

Катерина Козлова (№91 в рейтинге WTA) стартует на Australian Open поединком против австралийки Присциллы Хон, которая является 139-й ракеткой мира. Она получила "wild card" от организаторов.

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Не повезло со жребием Лесе Цуренко. Украинке, которая на данный момент является 120-й ракеткой мира, предстоит встреча с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Катерина Бондаренко (№534 в рейтинге WTA), которая заявлена по "защищенному рейтингу", начнет выступление матчем против обладательницы "wild card", 201-й ракетки мира Арины Родионовой из Австралии.

Отметим, что через квалификацию в основную сетку Australian Open от Украины также могут пробиться Катарина Завацкая, Дарья Лопатецкая, которые уже преодолели первый раунд, и Сергей Стаховский. Марта Костюк и Ангелина Калинина на старте квалификации потерпели поражения.

Матчи основной сетки стартуют 20 января.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Ястремская с рекордом вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.