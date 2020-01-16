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Australian Open: украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке

11:39, 16 января 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна на турнире под пятым номером, на старте турнира встретится с Кэти Бултер из Великобритании (№317 WTA). Британка заявилась на турнир по так называемому "защищенному рейтингу".

24-я ракетка мира Даяна Ястремская в первом круге сыграет с одной из победительниц квалификации.

Катерина Козлова (№91 в рейтинге WTA) стартует на Australian Open поединком против австралийки Присциллы Хон, которая является 139-й ракеткой мира. Она получила "wild card" от организаторов.

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Не повезло со жребием Лесе Цуренко. Украинке, которая на данный момент является 120-й ракеткой мира, предстоит встреча с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Катерина Бондаренко (№534 в рейтинге WTA), которая заявлена по "защищенному рейтингу", начнет выступление матчем против обладательницы "wild card", 201-й ракетки мира Арины Родионовой из Австралии.

Отметим, что через квалификацию в основную сетку Australian Open от Украины также могут пробиться Катарина Завацкая, Дарья Лопатецкая, которые уже преодолели первый раунд, и Сергей Стаховский. Марта Костюк и Ангелина Калинина на старте квалификации потерпели поражения.

Матчи основной сетки стартуют 20 января.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Ястремская с рекордом вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде.

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