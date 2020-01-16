Украинская теннисистка Ястремская с рекордом вышла в полуфинал турнира в Австралии (видео)
09:39, 16 января 2020Другое
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Вторая ракетка Украины успешно выступает в Аделаиде.
Даяна Ястремская на турнире обыграла двух соперниц из топ-20 / фото: twitter.com/AdelaideTennis
Украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела четвертьфинальную стадию на турнире серии Premier в Австралии.
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Ястремская в двух сетах обыграла 20-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич. Итоговый счет - 6:4, 6:3.
Украинка установила личный рекорд на турнирах серии Premier - впервые добралась до стадии 1/2 финала. Кроме того, Ястремская впервые в карьере на одном турнире обыграла сразу двух соперниц из топ-20 мирового рейтинга.
Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в YouTube.
В полуфинале украинка сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA.
Как сообщал УНИАН, ранее в Аделаиде Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира.
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