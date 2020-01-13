Украина получила соперников по Кубку Федерации
21:45, 13 января 2020Другое
33 0
Украинки будут проводить поединки 5-8 февраля в эстонском Таллинне.
Свитолина сыграет за сборную / фото: btu.org.ua
Состоялась жеребьевка Первой группы Евро-Африканской зоны, в которой сыграет сборная Украины.
Читайте такжеКубок Дэвиса: определилось место проведения домашнего матча сборной Украины
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Украинские теннисистки попали в группу A, где сыграют с командами Хорватии и Болгарии.
В группу B попали Италия, Эстония, Австрия и Греция.
Сборную Украины на турнире будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитаном команды остается Михаил Филима.
Групповой этап пройдет в эстонском Таллине с 5 по 8 февраля.
Победители подгрупп сыграют со вторыми местами других подгрупп и определят тех, кто выйдет в плей-офф.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter