Украина получила соперников по Кубку Федерации

Украинки будут проводить поединки 5-8 февраля в эстонском Таллинне.

Состоялась жеребьевка Первой группы Евро-Африканской зоны, в которой сыграет сборная Украины.

Читайте такжеКубок Дэвиса: определилось место проведения домашнего матча сборной Украины

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Украинские теннисистки попали в группу A, где сыграют с командами Хорватии и Болгарии.

В группу B попали Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Сборную Украины на турнире будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитаном команды остается Михаил Филима.

Групповой этап пройдет в эстонском Таллине с 5 по 8 февраля.

Победители подгрупп сыграют со вторыми местами других подгрупп и определят тех, кто выйдет в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае.