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Украина получила соперников по Кубку Федерации

21:45, 13 января 2020
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Свитолина сыграет за сборную / фото: btu.org.ua

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Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Украинские теннисистки попали в группу A, где сыграют с командами Хорватии и Болгарии.

В группу B попали Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Сборную Украины на турнире будут представлять Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Капитаном команды остается Михаил Филима.

Групповой этап пройдет в эстонском Таллине с 5 по 8 февраля.

Победители подгрупп сыграют со вторыми местами других подгрупп и определят тех, кто выйдет в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинская теннисистка не смогла выйти в полуфинал турнира в Китае.

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