Украинский баскетболист провел очередной результативный матч в НБА (видео)

Алексей Лень стал одним из лучших игроков матча по подборам.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел еще один результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.

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В игре с "Вашингтоном" украинец отыграл 25 минут и оформил дабл-дабл - набрал 10 очков и добавил к ним 14 подборов. По подборам украинский баскетболист стал вторым лучшим игроком матча.

На счету украинца также 1 блок-шот, 3 фола и 3 потери.

Этот дабл-дабл стал для украинского баскетболиста уже седьмым в текущем сезоне.

"Атланта" в этой встрече потерпела поражение со счетом 101:111.

Видео всех действий Леня в матче опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

Как сообщал УНИАН, ранее в матче НБА Лень вошел в тройку лучших игроков своей команды.