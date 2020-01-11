Украинский баскетболист провел очередной результативный матч в НБА (видео)
09:53, 11 января 2020Другое
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Алексей Лень стал одним из лучших игроков матча по подборам.
Алексей Лень / REUTERS
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень провел еще один результативный матч в Национальной баскетбольной ассоциации.
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В игре с "Вашингтоном" украинец отыграл 25 минут и оформил дабл-дабл - набрал 10 очков и добавил к ним 14 подборов. По подборам украинский баскетболист стал вторым лучшим игроком матча.
На счету украинца также 1 блок-шот, 3 фола и 3 потери.
Этот дабл-дабл стал для украинского баскетболиста уже седьмым в текущем сезоне.
"Атланта" в этой встрече потерпела поражение со счетом 101:111.
Видео всех действий Леня в матче опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.
Как сообщал УНИАН, ранее в матче НБА Лень вошел в тройку лучших игроков своей команды.
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