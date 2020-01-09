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В тройке лучших команды: украинец Лень оформил дабл-дабл в матче НБА (видео)

09:05, 09 января 2020
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Команда Леня проиграла / фото: nba.com

В поединке с "Хьюстоном" украинец вышел на замену и провел на паркете 23 минуты. За это время Алексей сумел оформить дабл-дабл, набрав 14 очков, а также совершив 10 подборов и один блок-шот.

По итогам матча Лень вошел в тройку лучших игроков "Атланты". При этом команда украинца в итоге проиграла - 115:122. "Хоукс" остаются на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Обзор действий украинца в минувшем матче опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинцы набрали на двоих 30 очков в матчах НБА.

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Теги: #НБА#Алексей Лень