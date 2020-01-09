Украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Австралии
09:45, 09 января 2020Другое
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Людмила Киченок выступает в парном разряде.
Киченок поборется за путевку в финал / фото: wtatennis.com
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA Premier в австралийском Брисбене.
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Украинка играет в паре с китаянкой Ян Чжаосюань. Дуэт в четвертьфинале встречался с хорваткой Дарьей Юрак и полькой Алисией Росольской.
Противостояние продолжалось почти полтора часа. Украинка и китаянка выиграли первый сет, затем позволили соперницам сравнять счет, а судьбу встречи решил тай-брейк. Итоговый счет - 6:3, 4:6, 11:9.
В полуфинале Киченок и Чжаосюан сразятся с победительницами матча Се Шувэй/Барбора Стрыцова - Луция Градецка/Андрея Клепач.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина не сыграет на крупном турнире.
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