Впервые за пять лет: Свитолина пропустит крупный турнир

Первая ракетка Украины не сыграет на турнире в Дубае.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в этом году не выступит на крупном турнире WTA в Дубае.

Как сообщает btu.org.ua, первая ракетка Украины не заявилась на соревнования в Дубае, которые пройдут с 17 по 22 февраля.

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Свитолина не сыграет в Дубае впервые с 2015 года. Ранее (в 2017 и 2018 годах) она выигрывала этот турнир, а в 2016 и 2019 годах доходила до полуфинала.

Вероятно, пропуск турнира связан с тем, что Свитолина вошла в заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в Таллине (они пройдут сразу после Australian Open, с 5 по 9 февраля), после чего сыграет на турнире в Хуахине (с 10 по 16 февраля). Таким образом, украинка решила взять паузу.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина сенсационно проиграла на старте турнира в Брисбене.