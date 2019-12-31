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"Мост открывать не буду, но..": украинский борец Беленюк примерил костюм Деда Мороза (фото)

14:01, 31 декабря 2019
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Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе / фото: НОК Украины

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В своем аккаунте в Instagram Беленюк опубликовал фото в костюме Деда Мороза.

"Небольшое количество снега меня мотивировало сегодня облачиться в свой новогодний прикид. Мост открывать не буду, но пару подарков с собой возьму", - написал Беленюк, намекая на открытие Виталием Кличко Шулявского моста.

"Жан - красавчик", "Вот бы к нам такой Дед Мороз зашел", "Спортивный Санта", "Крутая борода, где взял?", - комментируют подписчики.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Артем Милевский прогулялся по Киеву в костюме Деда Мороза.

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Теги: #Жан Беленюк