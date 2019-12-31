"Мост открывать не буду, но..": украинский борец Беленюк примерил костюм Деда Мороза (фото)
14:01, 31 декабря 2019Другое
140 0
Украинский спортсмен-депутат готов раздавать подарки.
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе / фото: НОК Украины
Украинский чемпион мира по борьбе, народный депутат Жан Беленюк порадовал подписчиков новогодним фото.
Читайте также"Все, что я хочу на Рождество": лидер Динамо зажигательно станцевал под легендарный хит (видео)
В своем аккаунте в Instagram Беленюк опубликовал фото в костюме Деда Мороза.
"Небольшое количество снега меня мотивировало сегодня облачиться в свой новогодний прикид. Мост открывать не буду, но пару подарков с собой возьму", - написал Беленюк, намекая на открытие Виталием Кличко Шулявского моста.
"Жан - красавчик", "Вот бы к нам такой Дед Мороз зашел", "Спортивный Санта", "Крутая борода, где взял?", - комментируют подписчики.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Артем Милевский прогулялся по Киеву в костюме Деда Мороза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter