Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки второго этапа
17:39, 12 декабря 2019Другое
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Второй этап будет принимать австрийский Хохфильцен.
Юлия Джима / REUTERS
С 13 по 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдут гонки второго этапа Кубка мира по биатлону.
В рамках этого этапа пройдет шесть гонок - четыре личные, а также две эстафеты.
Расписание второго этапа
13 декабря
12.30. Спринт, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
15:20. Спринт, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
14 декабря
12.30. Эстафета, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
15.55. Гонка преследования, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
15 декабря
13.00. Гонка преследования, женщины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
15.00. Эстафета, мужчины
Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"
УНИАН ранее сообщал о том, что Украина вошла в топ-10 женской эстафеты на Кубке мира в Остерсунде.
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