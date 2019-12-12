Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть гонки второго этапа

Второй этап будет принимать австрийский Хохфильцен.

С 13 по 15 декабря в австрийском Хохфильцене пройдут гонки второго этапа Кубка мира по биатлону.

В рамках этого этапа пройдет шесть гонок - четыре личные, а также две эстафеты.

Расписание второго этапа

13 декабря

12.30. Спринт, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

15:20. Спринт, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

14 декабря

12.30. Эстафета, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

15.55. Гонка преследования, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

15 декабря

13.00. Гонка преследования, женщины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

15.00. Эстафета, мужчины

Трансляция: "UA:Перший", "Eurosport 1"

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина вошла в топ-10 женской эстафеты на Кубке мира в Остерсунде.