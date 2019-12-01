Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на Кубке мира в Остерсунде

Лучшим результатом стало 35-е место Артема Примы.

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде прошла спринтерская гонка среди мужчин.

Украинские биатлонисты побороться за медали в спринте не смогли. Лучший результат показал Артем Прима, который пришел к финишу 35-м.

Руслан Ткаленко стал 46-м, Антон Дудченко - 51-м, а Тарас Лесюк - 53-м.

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Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный, который из-за проблем со спиной пропускал смешанную эстафету в Остерсунде, финишировал 64-м.

"Чувствовалась травма спины, был не в лучших кондициях", - сказал Пидручный после гонки.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, который на 19 секунд опередил своего брата Тарье.

Результаты гонки:

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.18,3 (1)

2. Тарье Бо (Норвегия) – 19,0 (1)

3. Матвей Елисеев (Россия) – 19,9 (0)

35. Артем Прима (Украина) – 1.47,9 (2)

46. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.00,2 (2)

51. Антон Дудченко (Украина) – 2.05,1 (2)

53. Тарас Лесюк (Украина) – 2.05,3 (1)

64. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.24,5 (4)

Как сообщал УНИАН, сборная Украины неудачно провела смешанную эстафету на Кубке мира.