Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на Кубке мира в Остерсунде
В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде прошла спринтерская гонка среди мужчин.
Украинские биатлонисты побороться за медали в спринте не смогли. Лучший результат показал Артем Прима, который пришел к финишу 35-м.
Руслан Ткаленко стал 46-м, Антон Дудченко - 51-м, а Тарас Лесюк - 53-м.
Читайте такжеКубок мира по биатлону: сборная Украины упустила медаль в первой гонке сезона
Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный, который из-за проблем со спиной пропускал смешанную эстафету в Остерсунде, финишировал 64-м.
"Чувствовалась травма спины, был не в лучших кондициях", - сказал Пидручный после гонки.
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бе, который на 19 секунд опередил своего брата Тарье.
Результаты гонки:
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 24.18,3 (1)
2. Тарье Бо (Норвегия) – 19,0 (1)
3. Матвей Елисеев (Россия) – 19,9 (0)
35. Артем Прима (Украина) – 1.47,9 (2)
46. Руслан Ткаленко (Украина) – 2.00,2 (2)
51. Антон Дудченко (Украина) – 2.05,1 (2)
53. Тарас Лесюк (Украина) – 2.05,3 (1)
64. Дмитрий Пидручный (Украина) – 2.24,5 (4)
Как сообщал УНИАН, сборная Украины неудачно провела смешанную эстафету на Кубке мира.