Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира (фото)

Молодая спортсменка будет бороться за почетное звание.

Украинка Ярослава Магучих вошла в список претенденток на звание лучшей молодой легкоатлетки мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций IIAF.

Об этом сообщила пресс-служба IAAF.

В список претенденток также вошли Британи Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Эфиопия), Гленда Морейон (Эквадор) и Ша'Карри Ричардсон (США). Магучих единственной в этой компании является призером чемпионата мира, а это серьезная заявка на победу в номинации.

18-летняя спортсменка, которая выступает в прыжках в высоту, в этом году выиграла молодежный чемпионат Европы, а также дебютировала на чемпионате мира в Дохе, где завоевала серебро с молодежным мировым рекордом.

Ранее Магучих уже стала главной восходящей звездой Европы по итогам года.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Бех-Романчук завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике.