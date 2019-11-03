Свитолина проиграла первой ракетке мира в финале Итогового турнира WTA (фото, видео)

Украинская теннисистка не смогла защитить свой титул.

В китайском Шэньчжэне состоялся финальный матч Итогового турнира WTA, в котором первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Свитолина, которая побеждала на Итоговом турнире WTA в прошлом году, не смогла защитить свой титул.

Украинка потерпела поражение в двух сетах - 4:6, 3:6.

Отметим, что Свитолина и Барти играли друг против друга уже в шестой раз, и австралийка смогла обыграть украинку впервые.

Благодаря выходу в финал Свитолина заработала рекордные для себя $2,400,000 призовых и 1080 очков в рейтинг. Украинская теннисистка завершит сезон шестой ракеткой мира.

Барти впервые в карьере выступала на Итоговом турнире и смогла выиграть его.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале турнира Свитолина обыграла швейцарку Белинду Бенчич.