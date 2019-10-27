Украинец Молчанов стал чемпионом турнира ATP во Франции

Украинец одержал победу в парном финале.

Украинский теннисист Денис Молчанов стал победителем турнира серии ATP Challenger в Бресте (Франция).

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Молчанов играл в дуэте с Андреем Василевским из Беларуси. В решающем поединке им удалось одолеть итальянца Андреа Вавассори и Давида Вега-Эрнандеса из Испании.

Финал продолжался меньше часа и завершился в двух сетах - 6:3, 6:1.

Для Молчанова это третий титул на турнирах серии ATP Challenger в этом году. Ранее в паре со словаком Игором Зеленаем он побеждал в Барлетте и Франкавилле.

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде.