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Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде (видео)

11:29, 27 октября 2019
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Украинка защитила титул / фото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Словении Андреа Клепач стала чемпионкой турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В решающем матче украинка и словенка сумели победить китаянок Дуань Инъин и Янь Чжаосюань - 6:3, 6:3. Местные теннисистки были посеяны под первым номером, а пара украинки - под вторым.

Киченок завоевала четвертый титул WTA в своей карьере и защитила чемпионство в Чжухае. В прошлом году на турнире Людмила стала чемпионкой в паре со своей сестрой Надеждой.

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Ястремская завершила борьбу на WTA Elite Trophy.

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Теги: #теннис#сестры Киченок