Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде (видео)
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Словении Андреа Клепач стала чемпионкой турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.
В решающем матче украинка и словенка сумели победить китаянок Дуань Инъин и Янь Чжаосюань - 6:3, 6:3. Местные теннисистки были посеяны под первым номером, а пара украинки - под вторым.
🏆 Lyudmyla Kichenok and @andrejaklepac defeat Yang/Duan in two sets, 6-3, 6-3, making them @WTAEliteTrophy doubles champions! pic.twitter.com/9CNvL5HV6f— WTA (@WTA) 27 октября 2019 г.
Киченок завоевала четвертый титул WTA в своей карьере и защитила чемпионство в Чжухае. В прошлом году на турнире Людмила стала чемпионкой в паре со своей сестрой Надеждой.
УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Ястремская завершила борьбу на WTA Elite Trophy.