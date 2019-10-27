Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде (видео)

Людмила Киченок и ее партнерша уверенно победили в финале.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Словении Андреа Клепач стала чемпионкой турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае.

В решающем матче украинка и словенка сумели победить китаянок Дуань Инъин и Янь Чжаосюань - 6:3, 6:3. Местные теннисистки были посеяны под первым номером, а пара украинки - под вторым.

Киченок завоевала четвертый титул WTA в своей карьере и защитила чемпионство в Чжухае. В прошлом году на турнире Людмила стала чемпионкой в паре со своей сестрой Надеждой.

УНИАН ранее сообщал, что украинская теннисистка Ястремская завершила борьбу на WTA Elite Trophy.